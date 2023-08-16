550 مليون دولار حجم استثمارات حياة في مصر

قال مصطفى تونجاي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة حياة، إن الشركة تصدر جميع منتجاتها من مصانعها في مصر إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا وهي ثاني أكبر شركة بعد حياة تركيا، كما أن مصر مركز للتصدير لكل الأماكن المجاورة.

أضاف شينول كيسيرلي أوغلو المدير العام لشركة حياة مصر، أن السوق المصرية لديها فرص جيدة جدا للنمو، وخلال 10 سنوات استثمرت الشركة 550 مليون دولار ووفرت 1600 فرصة عمل مباشرة.

تابع أنه تم إطلاق 9 علامات تجارية في المنتجات الورقية، موضحًاإن حجم صارات حياة من مصانع قد بلغ 150 مليون دولار.

قال إن البحث والتكنولوجيا التطوير مهم لحياة، كما تركز على التطوير بشكل كبير وتجري الأبحاث قبل إنتاج المنتجات، بالإضافة إلى استثمار ملايين الدولارات على الأبحاث، وكل هذه التطويرات والإطلاقات هدفها خدمة المستهلك.