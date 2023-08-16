نقيب المرشدين: مطار الغردقة يستقبل 13 مليون سائح (فيديو)

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إنّ مدينة الغردقة لديها الإمكانيات التي تجذب عددا كبيرا من السياح على مستوى العالم.

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وأضاف “أبو طالب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “الإنجازات التي حدثت مؤخرا في الطرق أتاحت سيولة والتحرك بيسر والوصول إلى الغردقة”.

مطار الغردقة يستقبل نحو 13 مليون سائح

وتابع: “مطار الغردقة يستقبل نحو 13 مليون سائح وهو مجهز على أعلى مستوى، وأصبح عليه طلب كبير جدا من شركات الطيران العالمية حتى يكون محطة أساسية لبرامج السياح المختلفة”.

كل فنادق الغردقة بها أكوا بارك

وواصل: “كل فنادق الغردقة أصبح بها أكوا بارك، كما أن البحر الأحمر في الغردقة ثري بالحياة البحرية والشعاب المرجانية، كما تم تدشين متحف تحت المياه للغطاسين من أجل تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية”.

