ليلة من روائع أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية.. الأحد

يقدم نجوم الموسيقى العربية سهرة مع روائع أم كلثوم بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة المطربات نهاد فتحي، غادة آدم، رحاب مطاوع والسورية بتول بنى، وذلك ضمن الفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال فترة الصيف.

موعد حفل روائع أم كلثوم بأوبرا اسكندرية

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الأحد 20 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

مجموعة ضخمة من العروض المتنوعة

جدير بالذكر أن البرنامج الفنى للأوبرا خلال فترة الصيف يشهد مجموعة ضخمة من العروض المتنوعة تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور إلى جانب عدد من المهرجانات السنوية الهادفة إلى تقديم ألوان من الفنون الجادة لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.