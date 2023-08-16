ندوة إرشادية عن محصول القطن بكردايس الشرقية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، ندوة إرشادية عن محصول القطن بالإشتراك مع معهد بحوث القطن بناحية كردايس ديرب نجم.

استهدفت الندوة، توعية المزارعين وتعريفهم بكل العمليات الزراعية الهامة للمحصول، وذلك بحضور الدكتور حسن أمين الحسينى معهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف الحديث أخصائي المحصول.

وخلال فاعليات الندوة، تم الإشارة إلى أن محصول القطن؛ محصول استراتيجي للدولة، ويجب الاهتمام بالعمليات الزراعية التي تجرى على المحصول، مع الاهتمام بالري وتقارب فترات الرى، والتغلب على إرتفاع درجات الحرارة، خاصة هذة الأيام فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، واتمام عملية الري فى الصباح الباكر وتجنب الرى وقت الظهيرة.

كما تم التنبيه على أهمية مكافحة الآفات والحشرات التي تصيب المحصول، واستمرار الفحص أولا بأول، وضرورة العلاج في الوقت المناسبة، مع توضيح أهم المعاملات الواجب اتباعها خلال تلك المرحلة العمرية.