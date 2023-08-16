مواطن يحول جزءًا من منزله إلى مكبتة للأطفال بالزقازيق (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "منزل في قرية بالزقازيق تحول إلى مكتبة للأطفال".

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المنزل تحول إلى مكتبة مليئة بالأطفال الشغوفة بالقراءة

وأوضح التقرير أن هناك منزل بقرية بيشة عامر بمدينة الزقازيق، تحول إلى مكتبة مليئة بالأطفال الشغوفة بالقراءة، حيث بدأ محمد عبدالعزيز فتحي وهو أحد سكان هذه القريةِ المبادرةَ بهدف توفير الخدمات الثقافية التي يحتاجها المنطقة بشدة.

من جانبه قال محمد فتحي: “أهالي القرى والأرياف محرومون ثقافيا، وبالتالي، فقد فكرت في تقديم المساعدة، وبخاصة أنني أعمل في هذا المجال، وتحديدا في مكتبة مصر العامة في الزقازيق، وبخاصة أن المكتبة تعمل على تنمية الثقافة والإبداع”.

المكتبة تستعير 2000 كتاب شهريًا

وأشار إلى أن المكتبة تستعير 2000 كتاب شهريًا، إذ يستعيرها الأطفال ويستخدمونها ثم يعيدوها إلى المكتبة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه حوّل جزءً من منزله إلى مكتبة، حيث يأتي الأطفال للقراءة أو استعارة ما يصل إلى 5 كتب في الأسبوع.

