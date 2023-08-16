ملائكة الرحمة.. مزايا الالتحاق بمدارس وكليات التمريض

تعتبر كليات ومدارس التمريض من أبرز المهن الإنسانية، إذْ يُطلق على العاملات بها لقب "ملائكة الرحمة".

يقبل عددٌ كبيرٌ من طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية على مدارس وكليات التمريض بعد حصولهم على الحد الأدنى اللازم للقبول فيها، وذلك لِما تقدمه من مزايا متعددة للملتحقين بها سواء للطلاب خلال فترة الدراسة أو لخريجيها فيما بعد التخرج.

مزايا الالتحاق بمدارس وكليات التمريض:

دراسة المقررات الأساسية والفنية كافة واللازمة لتأهيلهم.

تدريب عملي مستمر طوال فترة الدراسة.

التعامل المباشر مع مرضى وحالات مختلفة في المستشفيات.

منح الخريجين فرصة عمل مميزة فور تخرجهم وبرواتب مُجزية.

حصول الطلاب من الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدراسة في أي مؤسسة تعليمية داخل أو خارج مصر.

للمرة الأولى نقيب عام التمريض التمريض يُمثل في البرلمان المصري نيابة عن التمريض.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض:

أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في عام التقدم نفسه.

دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

يجب أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.