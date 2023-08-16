منتجات يدوية وعروض فنية بمعرض الحرف التراثية بالجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان: “منتجات يدوية وعروض فنية بمعرض الحرف التراثية بالجيزة”.

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صناعات يدوية وورش فنية

وذكر التقرير، أن صناعات يدوية وورش فنية يشملها معرض الحرف التراثية والمنتجات الدوية الذي تحتضنه محافظة الجيزة وتم إطلاقه في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن.

ويتيح المعرض الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي يتم تنفيذها خلال الفعاليات.

أصحاب الحرف والصناعات اليدوية

ويستهدف المعرض إتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم إلى جانب الترويج السياحي لماقصد المحافظة السياحية.

ويشتمل المعرض على أقسام خاصة بأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات الوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية.

