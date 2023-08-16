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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس الأقصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسود محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا نسبيًا فى درجات الحرارة، على كافة أنحاء المحافظة، وتوقعات پأن يسود اليوم طقس حار نهارا،  عقب الانخفاض الطفيف الذي شهدته الاقصر على مدار الأيام الماضية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن تفاصيل طقس الأقصر اليوم، حيث أكدت التوقعات  وصول درجة الحرارة العظمى اليوم بالأقصر، إلى 42 درجة مئوية والمحسوسة 43، بينما تصل الصغرى إلى 27 درجة، مما يسود المحافظة طقس حار نهارا وليلا.

وقالت الأرصاد أول أمس نستمتع هذه الأيام بتحسن في الأحوال الجوية والذي من المتوقع أن يستمر معنا لنهاية الأسبوع الحالي حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيداً من الإحساس بالتحسن .

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