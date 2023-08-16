أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بحسب القابضة للصناعات المعدنية

أسعار الألومنيوم.. حالة من الاستقرار والثبات السعري تشهدها أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، إذ إن هذا الثبات طال لمدة أربعة أشهر متتالية، ليتراوح سعر الطن بين 86,000 ألف إلى 99,150 ألف جنيه «بدون ضريبة»، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الألومنيوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لاسيما أسعار الألومنيوم الذي ثبت بشكل ملحوظ، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار الألومنيوم اليوم في مصر والبورصة العالمية

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة للألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء.

أسعار الألومنيوم في مصر

الألومنيوم

سلك الألومنيوم - 9 مم H12

سجل سعر طن السلك ثباتًا، عند 99,000 جنيه.

سلك الألومنيوم - 9مم H14

ووصل سعر طن السلك لـ99,150 جنيها.

لفات الألومنيوم 6 مم

لفات الألومنيوم البارد

لم يتغير سعر طن لفات الألومنيوم البارد عقب التثبيت خلال يوليو، ليسجل 97,000 جنيه.

شرائح الألومنيوم البارد

وسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند نفس مستوياته، ليصل إلى 99,000 جنيه للطن.

سلندرات «الأسطوانات»

ثبت سعر طن السلندرات عند 86,000 جنيه.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمي

هبطت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2141 دولارًا للطن، بنسبة تراجع 0.07%، وقت كتابة هذا الخبر.