قاضِ يتخلص من زوجته بعد زواج 40 عامًا

أقدم مسن أمريكي ، يدعى جيفري فيرغسن (72 عامًا) يعمل قاضِ، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على قتل زوجته ، وهو مخمورًا، بعد زواج داما 40 عاما.

وبعث جيفري فيرغسن، برسالة إلى زميل له في المحكمة يقول فيها إنه لن يحضر غدًا لأنه سيكون "موقوفاً"، ومثل القاضي أمام محكمة في لوس أنجلوس، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته.

قاضٍ يقتل زوجته

وأوقف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.

وذكر الادعاء أن رائحة كحول قوية كانت تنبعث من فيرغسن خلال توقيفه، بعدما وقع شجار بين فيرغسن وزوجته شيريل (65 عاما) داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس.

وأوضح المدعي العام أنّ القاضي "وجّه حينها إصبعه إلى زوجته بطريقة مُشابهة لشكل السلاح"، متابعا أن الزوجان واصل مشاجرتهما في المنزل، وقالت له شيريل حينها: "لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟"

فما كان من القاضي إلا أن "أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها" من مسافة قريبة.

جاء ذلك في تقرير عبر سكاي نيوز العربية.