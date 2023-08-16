تحليق 19 رحلة للبالون الطائر في سماء الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، الأربعاء، تحليق حوالي 19 رحلة بالون طائر، وذلك بعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية، لتقل على متنها حوالي 460 سائحا من جنسيات مختلفة حول العالم.

استقلال البالون للتمتع بمشاهدة المناظر الخلابة لطبيعة الأقصر

والبالون الطائر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها محافظة الأقصر، والذي أكسبها شهرة عالمية، كما أنه جزء أساسي من البرنامج السياحي للأجانب الذين يحرصون على استقلال البالون للتمتع بمشاهدة المناظر الخلابة لطبيعة الأقصر وآثارها من الأعلى.



ويشار إلى أن مدة رحلات البالون تستغرق حوالي 40 دقيقة، ليرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل لأكثر من ألف متر، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار، ويحلق بالسماء أعلى الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم وهابو ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الشمس.