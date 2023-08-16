رسميًا استكمال مرشح مقعد "المحافظ" بانتخابات اتحاد الأوراق المالية

تأكيدًا لما نشرته "الوفد"

تأكيدا لما نشرته "الوفد" في عددها الصادر يوم الأحد الماضي 13 أغسطس 2023 بعنوان " عودة مرشح مقعد "المحافظ " لاستكمال انتخابات اتحاد الاوراق المالية "... وافقت لجنة التظلمات الخاصة بانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري على قبول التظلم المقدم من محمد كمال خبير أسواق المال المرشح لانتخابات الاتحاد على مقعد ذو الخبرة "إدارة المحافظ والانشطة الأخرى " ضد قرار استبعاده من سباق الانتخابات، وذلك بعد تلاشي سبب الاستبعاد بوجود مجموعات مرتبطة مع المرشح حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة زالدى كابيتال الذي تنازل عن الترشح .

علمت "الوفد" أنه تم الاتفاق بين "البنا" و"كمال" بأن يستكمل الأخير ماراثون الانتخابات، ليكون بذلك المرشح الوحيد عن المجموعة لخوض الانتخابات، ومن المنتظر أن تحسم لجنة التظلمات الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت اللجنة قد استبعدت كلاً من "كمال" والبنا" لتعارض ترشيحهما مع القواعد والشروط المحددة للانتخابات، بحيث لا يتم تقدم أكثر من مرشح للانتخابات عن شركة أو إحدى الشركات التابعة.

وكانت لجنة الأشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية قد أعلنت مؤخرا عن القائمة النهائية للمرشحين الذين يحق لهم خوض انتخابات الاتحاد.