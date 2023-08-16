فريق طبي متخصص للحوادث بوحدة الرعاية الجديدة ببني سويف (شاهد)

تحدث الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن افتتاح الوحدة المتميزة لرعايات قسم الحوادث، قائلا إنه كان هناك قسم حوادث منذ إنشاء المستشفى، والجديد هو افتتاح قسم رعايات مركزة خاصة بالحوادث، وهذا نوعا جديدا من الرعايات المركزة يتم عمل تقرير فيه تحت إشراف قسم الرعايات الحرجة مع التخصصات الأخرى من عظام وأوعية دموية وجراحة.

اقرأ أيضا.. هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا لأطباء الأسرة حول "القصور الكُلوي المزمن"

وأضاف “حسن” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” أنه في الماضي، كان المرضى يدخلون قسم الحوادث، ومن ثم يتم توزيعهم على الأقسام، لذلك تم العمل على إنشاء وحدة منفصلة للرعايات الحرجة للحوادث والمصابين، مشيرا إلى أن هناك فريق طبي متكامل متخصصين للحوادث في كل وقت وغرف عمليات مجهزة وكافة الأجهزة متاحة.

أسرة الرعايات الحرجة في المستشفى الجامعي

وتابع: “هناك حوالي 32 سريرا بالإضافة إلى أسرة الرعايات الحرجة في المستشفى الجامعي، ويشرف عليها أساتذة في كل التخصصات تحت إشراف رئيس قسم الرعايات الحرجة”، مشيرا إلى أن هذه الوحدة إضافة كبيرة كون سيكون لدينا مشكلة في نقص عدد أسرة الرعاية.

الوحدة المتميزة الجديدة لرعايات قسم الحوادث يحدث إنفراجة كبير للغاية

ونوه إلى أن الوحدة المتميزة الجديدة لرعايات قسم الحوادث يحدث إنفراجة كبير للغاية في المحافظة، موضحا أن المستشفى الجامعي بجامعة بني سويف لا تستقبل أبناء المحافظة فقط بل أيضا المرضى من جنوب الجيزة وشمال المنيا وغيرهم، متابعا ان هناك حوالي 4 طرق سريعة لذلك ترتفع نسبة الحوداث إلى حدا ما.

