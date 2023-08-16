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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن : السيطرة على حريق مستودعات مواد قابلة للاشتعال في العقبة

حريق في الاردن
حريق في الاردن

 

اندلع حريق فجر، اليوم الأربعاء، في مستودعين تابعين لشركة العقبة اللوجستية بالمنطقة الجنوبية في الأردن.

 

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ووفق موقع "عمون" الإخباري، فإن المستودعين يحويان موادا قابلة للاشتعال وإطارات سيارات وأجهزة كهربائية، وقد امتد الحريق عبر مساحة كبيرة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التي هرعت إلى المكان من إخماده.

 

وقال مصدر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز وصل إلى مكان الحريق للوقوف على مجريات التعامل مع الحادث.

 

وأوضح المصدر أن أسباب الحريق لم تحدد بعد وسيُفتح تحقيق بالحادثة، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على البضائع ولا يمكن تحديد حجمها حتى اللحظة.

 

من جهته، قال محافظ العقبة خالد الحجاج، إن حريقا اندلع عند الثالثة فجرا في الشركة اللوجستية للبضائع في المنطقة الجنوبية وهي تقع خارج المدينة وفي منطقة خالية.

 

ولفت إلى أن المستودعات مخصصة لتخزين البضائع القادمة عبر الموانئ والحاويات للتجار، وتحتوي على إطارات مركبات ورولات ورق.

 

وأكد أنه تم التعامل مع الحريق وحصره لعدم الامتداد لباقي المستودعات، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق استمر لثلاث ساعات.

 

ولفت إلى أن المساحة الكلية للمستودعات تبلغ 10 آلاف دونم، والمستودعات على مساحة 5 آلاف متر مربع، مؤكدا أن الحريق شب في حدود 2500 متر مربع.

 

وأشار إلى أنه لم تقع أي إصابة بالحريق، بينما لم يقدر حتى اللحظة حجم الخسائر في البضائع التي تعرضت لاشتعال النيران.

 

وأكد أن عملية التبريد مستمرة من قبل الدفاع المدني، وأنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق

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