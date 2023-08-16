توزيع دفعة جديدة من صناديق القمامة بمركز ديروط

تم اليوم توزيع دفعة جديدة من صناديق القمامة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط وفقًا للخطة الموضوعة من قِبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر العام وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من إلقاء القمامة في الشوارع.

صرح اللواء عصام سعد بأنه سيتم توزيع المزيد من صناديق القمامة في باقي المناطق بناءً على خطة التوزيع المقررة. كما أشار إلى أنه سيتم توفير دفعات جديدة للتخلص من تراكمات القمامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تقديم الدعم وإزالة العقبات وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى نظام النظافة بشكل عام، خاصة في الشوارع والميادين طوال اليوم، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية. ووجه بدور مستمر للرؤساء المحليين في تفعيل دوريات مستمرة لجمع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات.

من جانبه، أوضح محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم بالفعل بدء توزيع صناديق قمامة جديدة في العديد من الشوارع والميادين، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من تجمعات قمامة كبيرة. من بين هذه المناطق: المدخل الجنوبي، وشارع بورسعيد وبجوار موقف ملوى، وبجوار مدرسة التحرير وبجوار المحلج، وشارع الثانوية العسكرية وبجوار المدرسة الصناعية العسكرية بنين وأمام شارع الملك فيصل، وشارع المعلمين وبجوار المعهد الديني، ومجمع المدارس وبجوار مدرسة التجارة والإعدادية العامة، وأمام جميع مدارس ديروط شرق وغرب، ومنطقة حي حسام كيلاني، وأول شارع المستقبل ونقطة المطحن وبجوار الجامع البحري وشارع الجمهورية وشارع السجل القديم ونقاط التجمع بحي حسام كيلاني. وذلك لتسهيل جمع القمامة في هذه المناطق ونقلها بواسطة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها.

شدّد رئيس مركز ومدينة ديروط على أهمية متابعة رفع المخلفات والقمامة من التجمعات خلال حملات تجرى صباحًا ومساءً. كما دعا المواطنين للالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق والحاوية المخصصة لهذا الغرض للمحافظة على نظافة المدينة والمظهر الجمالي للشوارع والميادين.