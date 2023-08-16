يوم ترفيهي في الأكوا بارك للمكفوفين بفنادق الغردقة مجانًا

نظمت إدارة منتجع سياحى بالغردقة يوم ترفيهي للمكفوفين ومرافقيهم شمل جميع الألعاب المائية في الأكوا بارك وذلك حرصا على توفير أجواء السعادة والسرور وإدخال البهجة على المكفوفين كمشاركة مجتمعية بالتنسيق مع إحدى جمعيات المكفوفين الخيرية

وكشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي إدارة الموارد البشرية بمنتجع سياحى بالغردقة بأن إدارة المنتجع حرصت على إدخال البهجة والسرور على عدد من المكفوفين كمشاركة مجتمعية بتخصيص يوم ترفيهي في الأكوا بارك لعدد من المكفوفين وذويهم للاستمتاع بأجواء سياحية على شواطئ الغردقة وذلك بالتنسيق مع إحدى جمعيات المكفوفين.

وأشار بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي بأن إدارة المنتجع حرصت على توفير عدد من العاملين لملازمة المكفوفين وذويهم، لافتاً أنه تم استقبال المكفوفين بكل ترحاب وتقديم يد العون لهم وتخصيص الأكوا بارك لهم دون غيرهم من رواد المنتجع وذلك لتوفير أجواء الخصوصية لهم.

وأشار وليد محي مدير منتجع سياحى بالغردقة أن إدارة المنتجع تحرص دائما على المشاركة المجتمعية وتنظيم حفلات بصفة دائمة للمكفوفين وذوى الهمم وذلك يعكس دور المنشآت السياحية تجاه المجتمع لافتاً إلى إطلاق مبادرة تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة ولاقي ذلك نجاح مطالبا بتعميم هذه الأفكار على فنادق الغردقة

وكان احد المنتجعات السياحية بالغردقة قد أقدم على مبادرة تشغيل عدد من العاملين من قصار القامة بالتنسيق مع جمعية قصار القامة ولاقي ذلك نجاح كبير بعد تلقيهم تدريبات وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ليغزو قصار القامة سوق العمل بقطاع السياحة بالغردقة.

وكشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية بمنتجع بالغردقة بأن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخص من قصار القامة في إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر بهدف اندماج قصار القامة في سوق العمل.

مؤكدة في تصريحات صحفية أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل و السكن و بدل الانتقال و برامج تدريبية لاكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب للعمل في القطاع السياحي.

وأضاف بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي بأن السائحين تشيد دائما بقصار القامة ومجهودهم في العمل وروحهم المرحة لافتا أن قصار القامة تم تحديد عدد ساعات العمل لهم اقل من ساعات العمل الرسمية ولكن نتاجهم أكثر من الطبيعي وان العمل المسند لهم في حدود طاقتهم وان السياح سعداء بالتعامل معهم.

المكفوفين

المكفوفين