محافظ أسيوط: توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها وفقًا للقانون

أكّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية المرتبطة بها. وأضاف أنه سيتم النظر في طلبات دراسة وتوفيق الأوضاع التي تقدمت بها طوائف الكنائس وفقًا للأحكام الدستورية والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأشار محافظ اسيوط إلى استعداده لتسهيل جميع الإجراءات والتعاون مع المعنيين لتنفيذ هذه القرارات، وحثّ على ضرورة تكثيف جهود جهات المحافظة لتنظيم الأوضاع وتنفيذ القرارات النهائية، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المعتمدة في مراجعة نظام الحماية المدنية وقواعد السلامة.

كما دعا المحافظ إلى توطيد التواصل بين مسؤولي الكنائس والجهات ذات الصلة والوحدات المحلية، وتوفير وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية في الكنائس، وتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بتأمين الكنائس وملحقاتها من أخطار الحريق. وأكد على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية، لتسريع إجراءات التوفيق فيما يتعلق بالكنائس التي لا تستوفي بعض الشروط، بهدف تعزيز قيم المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

جاء هذا التصريح لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين المصريين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

تمت مناقشة هذه القضية أثناء اجتماع المحافظ مع أحمد عز مدير الشؤون الدينية بالمحافظة. وتم طرح بعض الطلبات التي تقدمت بها الطوائف المسيحية بشأن إعادة إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي تمت هدمها وتحتاج إلى إعادة بنائها بعد إكمال جميع الإجراءات اللازمة قانونًا والمطابقة لاشتراطات الحماية المدنية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة على توفيق الأوضاع وتنظيمها.