زوج يفجر نفسه بقنبلة يدوية مع زوجته

أقدم رجل يمني على تفجير نفسه بقنبلة يدوية مع زوجته، أمام المارة في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد في عدن، جنوبي البلاد، بسبب خلافات أسرية بينهما.

خلافات أسرية

وأكد مصدر أمني بشرطة دار سعد، أن الزوج (ع. خ. ح. 29 عامًا)، أقدم على تفجير نفسه بقنبلة يدوية مع زوجته (س. ي. ص. 30 عاماً) قرب مكتب البريد بمديرية دار سعد، أودت بحياتهما معا على الفور.

وقامت قوات الأمن بتطويق المكان وإغلاق الشارع العام، ونزل فريق الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات، ونقل الجثمانين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن، وفق بلاغ نشرته إدارة أمن عدن.

وأفادت مصادر محلية بأن الخلافات الأسرية بين الزوجين، بدأت منذ أشهر، وتفاقمت خلال الأيام الأخيرة بينهما لتنتهي بذهاب الزوجة إلى بيت أهلها، قبل أن يتمكن الزوج من إقناع زوجته للقائه في الشارع العام حيث أقدم على تفجير القنبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إقدام زوج على تفجير نفسه بقنبلة يدوية مع زوجته، حيث يظهر الزوج والزوجة التي حاولت الفرار منه لكنه لحقها وقبض عليها، وأثناء محاولتها الهرب مجددًا، حاول بعض الأشخاص التدخل لإنقاذها منه لكنه قام بتفجير القنبلة بهما.

جاء ذلك في تقرير مذاع عبر العربية نت.