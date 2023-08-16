طقس المنيا.. العظمى 35 والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الأربعاء ، طقس حار خلال ساعات النهار ، مع إرتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة ، في حين تواصل درجات الحرارة إنخفاضها ،وسجلت المنيا اليوم العظمى 35 والصغرى 23 درجة ، بحسب هيئة الأرصاد الجوية .

وتوقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة ، المنيا 35 والصغرى 23 درجة .