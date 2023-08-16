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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

106 % نموا في أرباح راية القابضة النصفية

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 106%، على أساس سنوي.

قالت الشركة، في بيان للبورصة أنها سجلت صافي ربح بلغ 350.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 170.13 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 14.51 مليار جنيه، مقابل 9.12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 110.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 77.4 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2022. 

 

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