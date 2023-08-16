إطلاق متجر بي تك على منصة جوميا

أعلن بي تك، الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، وجوميا، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في السوق المصرية والإفريقية، عن توقيع عقد شراكة لإطلاق متجر بي تك الإلكتروني من خلال منصة جوميا وتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات مع عروض شهرية خاصة. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين إلى تعزيز وتيرة التحول الرقمي في قطاع تجارة التجزئة المصرية، وتوفير منتجات وخدمات تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين في السوق المصرية.

تم توقيع عقد الشراكة من قبل محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، والسيد هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري لمجموعة جوميا، بحضور مجموعة من قيادات الشركتين علي رأسهم، أحمد المنشاوي رئيس أول قطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، ورامي أسامة محمود، مدير إدارة التجارة الإلكترونية في بي تك، وأحمد أنور، مدير القسم التجاري في جوميا مصر.

ومن شأن هذا التعاون الضخم إضافة مكاسب هائلة لقطاع التجزئة المصري وتعزيز منصة جوميا التي تتمتع بثقة كبيرة من قبل عملائها، نظرًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها بي تك باعتبارها شركة عملاقة متخصصة في الأجهزة المنزلية والالكترونيات، بالإضافة إلى قاعدة عملائها الواسعة. ومن خلال عقد الشراكة، سيتم عرض مجموعة متنوعة من منتجات بي تك التي ستوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها على مجموعة أكبر من المستهلكين على منصة جوميا. كما يتيح هذا التعاون الاستفادة بكل سهولة من العروض الحصرية الخاصة من بي تك وما يضمن وصول المشتريات للعملاء بأمان وكفاءة بفضل خدمة التوصيل الآمن والسريع.

قال محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـ b_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك: "توحيد جهودنا مع جوميا، إحدى المنصات العاملة في سوق التجزئة والأجهزة الالكترونية في مصر، خطوة مهمة أخرى ضمن استراتيجية بي تك لتطبيق التحول الرقمي للمساهمة في تمكين قطاع تجارة التجزئة في مصر. وتتماشى الشراكة الجديدة مع جوميا مع أهدافنا المتمثلة في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة باستمرار وتوفير فرص جديدة بشكل دائم سعيًا نحو تقديم تجربة تسوق أكثر سلاسة. وبمثل هذه الشراكات تحافظ بي تك على ريادتها في إعادة تشكيل سوق التجزئة للوصول إلى الكم الهائل من مستخدمي الإنترنت في مصر، مما يسهل على عدد لا يحصى من المستهلكين – في جميع أنحاء مصر – التسوق من منازلهم والاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة".

عبر هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري لمجموعة جوميا، عن سعادته بالتعاون مع شركة بي تك قائلًا: "إن هذه الشراكة تجمع اثنين من كبرى العلامات التجارية في السوق المصرية، كلًا في تخصصه، ونظرا لحرص الشركتين على تقديم كل ما هو جديد للعملاء في مصر وقعنا هذه الشراكة للارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع دائرة الاختيار والحصول على المزيد من معدلات رضا العملاء. فنحن دائماً مهتمون بتوفير جميع احتياجات العملاء، لذلك نسعى دائماً إلى التوسع في مجال عملنا وإقامة شراكات جديدة. ولذلك نفخر بشراكتنا مع بي تك التي ستسمح لنا بتقديم منتجات جديدة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع مستويات دخول العملاء في السوق المصري وتوفير خيارات دفع وتقسيط متنوعة وخدمة توصيل مجاني لبعض المنتجات والأجهزة."