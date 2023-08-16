وفاة 106 أشخاص في حرائق هاواي الأمريكية، واجتاحت حرائق الغابات منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي بسبب رياح وإعصار عاتية.

حرائق هاواي الأمريكية

قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد ضحايا حرائق هاواي الأمريكية دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع، اليوم الأربعاء إلى 106 أشخاص، مضيفا لشبكة "سي إن إن" أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من الضحايا.

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في أميركا منذ أكثر من 100 عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها. و86 بالمائة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وفتحت السلطات الأميركية تحقيقا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وأمر بايدن بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر العربية نت.