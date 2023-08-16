كثافات متقطعة في الكورنيش وعباس العقاد والطيران (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا عن الحالة المرورية اليوم 16 أغسطس 2023.

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وذكر التقرير أن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية

وأوضح التقرير أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية فإنه يشهد سيولة مرورية حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه سيجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر للمتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر من ميدان التحرير.

وظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات النسبية

ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات النسبية، أما نفق الأزهر فإنه يشهد انتظاما لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم والقاهرة عبر الطريق الزراعي.

