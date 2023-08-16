إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون

أُصيب 10 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم تلقت إخطار من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية فى إتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص بينهم 4 اطفال بإصابات مختلفة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أصيب معظمهم باشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

العمل العام مهمة شاقة

ومن جهه اخرى أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن يستطيع إنجاز المهام بكفاءة سيستمر، ومن يعجز عن ذلك سيتم إعفاءه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

واستعرض المحافظ، عدداً من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف أراضي أملاك الدولة، مشدداً على عدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، ومنع التعدي عليها بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم رؤساء المراكز تقرير بأراضي أملاك الدولة بنطاق كل وحدة محلية، وموقفها من التقنين، حتى يتسنى لكل رئيس وحدة محلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء هذا الملف.