تحرير 24 جنحة بيع سلع غذائية وعصائر غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

ترأس المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين باسيوط، والعميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، وعدد من مديري الإدارات التموينية حملة تموينية للمرور على عدد من المراكز.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات. تم تحرير 83 محضر إثبات حالة للمخابز. كانت المخالفات متنوعة بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وعدم إعطاء بون صرف خبز.

جاءت هذه الحملة بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية. شملت الحملات مراكز الغنايم والفتح والقوصية وديروط وأبوتيج.

تم أيضًا تحرير 24 جنحة، تتضمن سلعًا غذائية وعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري، وملح طعام غير مطابق للمواصفات القياسية، وسجائر بازيد من السعر، وبيع اسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق سلامة المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين. تستمر جهود التفتيش والرقابة لضمان سلامة المنتجات المقدمة في الأسواق وتطبيق القوانين بكافة صرامت