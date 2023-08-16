دورة تدريبية لتمكين المزارعين اقتصاديا بالإسكندرية

أطلقت مديرية الزراعة في الاسكندرية، صباح اليوم الاربعاء، فعاليات الدورة التدريبية «حقيبة المضي قدمًا Get Ahead» لدعم ريادة الأعمال وتمكين المزارعين اقتصادياً

وقال نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الدورة تأتى في اطار التعاون المستمر بين منظومة العمل الدولية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تمكين المزارعين إقتصادياً ودعم ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأه المعيلة أيضاً في الاسكندرية، وتستمر لمدة 4 أيام.

والقت الدكتورة منى سلامة، أستاذ بمركز البحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية،محاضرة في الدرة تحدث عن أهمية الدورة التدريبية وأسباب الاهتمام والفائدة التي سوف تعود من التدريب وما الهدف منه،وتطرقت بالحديث عن الفرق بين النوع البيولوجي والنوع الإجتماعي وتأثير كل منهما في إختيار المشروع .

وأجرت حوارا مع المتدربين حول المشروعات المختلفة التي يمكن القيام بها وتم عمل تدريب عملي لمشروع صناعه الاكسسوارات عن طريق تقسيم المتدربين لمجموعات مطلوب منهم تنفيذ المشروع في وقت محدد ودقة وإتقان للمنتج والتسويق له عملياً، فضلا عن إقامة ورش عمل لكل مجموعة لتدريبهم على كيفية إختيار المشروع المناسب وعمل تقييم يوضح المشروع المناسب وفقاً للمهارات والقدرات والموارد المالية والمواد الخام والأدوات والمعدات والطلب والمنافسين .

كما تحدثت عن عناصر التسويق الجيد، و عناصر المزيج التسويقى، و أنواع المشروعات ( مشروع خدمي- مشروع إنتاجي)، ودورة ومراحل إنتاج المشروع الإنتاجي والمشروع الخدمى من بداية شراء المواد الخام حتى الوصول إلى منتج جاهز للبيع، ونموذج ( SCAMPER ) والغرض منه الوصول إلى أفكار جديدة لتطوير المشاريع.

وخلال الدورة تم تنفيذ عملية البيع والشراء عملياً بين المتدربين (بائع- وزبون) والهدف منها الوصول إلى عملية الإقناع ورضا الزبون والربح .