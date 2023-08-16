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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طالبان تحيي ذكرى توليها السلطة في أفغانستان| شاهد

احتفالات طالبان
احتفالات طالبان

أحيت حركة طالبان، الذكرى الثانية، لتوليها السلطة في أفغانستان، وسط احتفالات جابت شوارع العاصمة كابول، ومسيرات تقدمتها رموز من عناصر طالبان. 

 

احتفالات طالبان 

وذكرت سلطات طالبان التي لا يعترف بها المجتمع الدولي في بيان أن "استعادة كابول أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد" مؤكدة أنه "لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان".

 

ورفع العلم الأبيض والأسود لإمارة أفغانستان الإسلامية، وهو الاسم الذي أطلقه الحكام الجدد على البلاد، عند نقاط التفتيش الأمنية في العاصمة التي سقطت في 15 أغسطس 2021 عندما انهارت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة ونفيَ مسؤولوها.

 

وامتلأت شوارع العاصمة كابول بأنصار طالبان الذين تجمعوا بالمئات عند دوار مسعود قبالة المقر السابق للسفارة الأميركية، فيما لم تحضر أي امرأة. والتقط بعض الرجال صور سيلفي مبتسمين.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز. 

 

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