كيفية استخدام جوجل بارد .. 10 طرق تجعل حياتك أسهل

في معركة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، لم يكتشف Google Bard بعد الطريقة التي يمتلكها ChatGPT من OpenAI وBing AI من Microsoft. لكن هذا لا يعني أن بارد لا يستحق المحاولة. في الواقع ، حصلت على أعلى تصنيف في تقييمات PCMag لروبوتات الدردشة الثلاثة، وكسبت نقاطًا لاتصالها بالويب وخيار تصدير المحتوى بسهولة إلى تطبيقات Google.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نطق استفساراتك بدلاً من كتابتها وسماع الردود بصوت عالٍ. قم بتوفير موقعك، وسيقوم Bard بتوجيهك إلى الأماكن والأحداث القريبة. أو اطلب من Bard تأليف محتوى، وسيوفر لك عدة مسودات مختلفة للنص.

لكن أولاً ، تحذير

قبل الغوص في Bard ، تأكد من فهم عيوبها وقيودها. مثل أي روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي اليوم ، فإن Bard بعيدة عن الكمال. كما تشير Google ، قد تكون ردودها غير دقيقة ، خاصة عند سؤالها عن مواضيع معقدة أو واقعية. قد تعكس الردود بعض التحيزات من التدريب أو تجعل الأمر يبدو كما لو أن للذكاء الاصطناعي آراء أو مشاعر شخصية. قد يفشل Bard أيضًا في الاستجابة لطلبات معينة أو تقديم إجابات غير ملائمة.

اعلم أيضًا أن Google قد تراجع محادثاتك لقياس كيفية عمل الأداة في محاولة لتحسين فعاليتها. في صفحة المساعدة على Bard والخصوصية ، تقول الشركة إن المراجعين البشريين سينظرون في عينة عشوائية من الدردشات أو أجزاء من المحادثات لتقييم جودتها وتحديد ما إذا كانت الردود غير دقيقة أو ضارة أو منخفضة الجودة. لا ترتبط الدردشات التي تمت مراجعتها بأي حسابات مستخدمين محددة ولكن يتم الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

مع وضع عملية المراجعة في Google في الاعتبار ، تجنب مشاركة أي معلومات حساسة أو سرية أثناء الدردشة مع Bard. على الرغم من أن محادثاتك قد لا تنتهي في المراجعة ، تصرف كما لو أن التفاصيل التي تقدمها في أسئلتك وطلباتك سيشاهدها أشخاص آخرون وليس فقط من قبل Bard نفسها.

كيفية الوصول إلى Google Bard

للبدء ، تصفح إلى bard.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل. انقر فوق "تجربة Bard" إذا ظهرت ووافق على شروط الخدمة. في شاشة الدردشة ، يقترح Bard بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها إذا لم يكن لديك أي سؤال خاص بك الآن.

1. اسأل Bard على Google It

بناءً على الرد، يمكنك طرح أسئلة متابعة حول نفس الموضوع. بدلاً من ذلك ، انقر فوق الزر الخاص بـ Google it، وسيقترح Bard عمليات البحث ذات الصلة. انقر فوق الارتباط لأحدهم لبدء بحث Google حول هذا الموضوع.