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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية .. موعد صرف راتب التقاعد شهر أغسطس 2023

ريال سعودي
ريال سعودي

السعودية.. موعد صرف راتب التقاعد شهر أغسطس 2023، يعد محل اهتمام شريحة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يعد راتب التقاعد مصدر دخل ثابت يعتمد المتقاعدين عليه لسد احتياجاتهم الأساسية وشراء ما يحتاجون وضمان استمرارية حياتهم المالية بعد التقاعد.

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المملكة العربية السعودية

ويتم صرف راتب التقاعد للمواطنين، ضمانًا لاستمرارية حياتهم المالية بعد التقاعد من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، وتختلف قيمة الراتب من فرد إلى آخر لأسباب من أهمها عدد السنوات التي قضاها المواطن في الخدمة.

صرف رواتب المتقاعدين

يتم صرف رواتب المتقاعدين، في كل شهر يوم 25، وبالنسبة إلى شهر أغسطس سيختلف موعد الصرف، حيث أعلنت وزارة المالية في السعودية تبكير موعد الصرف إلى يوم 24 من الشهر الميلادي، وقد جاء التبكير، نظرًا لأن يوم 25 يوافق يوم الجمعة.

المعاش المبكر في السعودية

وفي سياق آخر يمكن الحصول على المعاش المبكر في السعودية، عقب اتباع جميع الخطوات المطلوبة، والشروط المحددة بغية التمكن من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، حيث أنه هناك فئات المستحقة للحصول على المعاش المبكر.

الفئات المستحقة للمعاش المبكر في السعودية

وتشمل الفئات المستحقة، جميع من يعانون من أمراض مزمنة، جميع الموظفين الذين يعانون من عجز بدني يمنعهم عن العمل، والموظف الذي تم فصله عسكريًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش المبكر بالسعودية 

- صورة من الهوية الوطنية.

- يجب توفر إقرار التعهد بعدم العودة إلى العمل مرة أخرى.

- إرفاق نموذج الإقرار السنوي في المواعيد التي تحددها التأمينات.

- إرفاق نموذج الإقرار السنوي.

- يجب توفر رقم الحساب البنكي الراغب صرف المعاش من خلاله.

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