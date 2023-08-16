وصول مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصل مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في غضون ساعات قليلة من مساء أمس، قادمين من مدينة صفاقس التونسية.

الهجرة غير الشرعية

وأكدت خفر السواحل الإيطالية، أن من بين المهاجرين من تم إنقاذه من قبل، ولكنهم أعادوا نفس التجربة على الرغم ما يواجهونه من مخاطر موت مؤكد في الأمواج العتية والغرق.

وتابعت خفر السواحل الإيطالية، أن سفن منظمات الإنقاذ الإنسانية وقوارب صغيرة أخرى، أنقذت عددًا من المهاجرين قرب جزيرة لامبيدوزا، كانت قد وصلت إليهم بشكل مستقل.

وأوضحت أن معظم عمليات الهجرة غير الشرعية يتم نقل المهاجرين فيها إلى أجزاء أخرى من البر الرئيس في إيطاليا.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز.

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