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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

 

وصل مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في غضون ساعات قليلة من مساء أمس، قادمين من مدينة صفاقس التونسية. 

الهجرة غير الشرعية

وأكدت خفر السواحل الإيطالية، أن من بين المهاجرين من تم إنقاذه من قبل، ولكنهم أعادوا نفس التجربة على الرغم ما يواجهونه من مخاطر موت مؤكد في الأمواج العتية والغرق. 

 

وتابعت خفر السواحل الإيطالية، أن سفن منظمات الإنقاذ الإنسانية وقوارب صغيرة أخرى، أنقذت عددًا من المهاجرين قرب جزيرة لامبيدوزا، كانت قد وصلت إليهم بشكل مستقل. 

 

وأوضحت أن معظم عمليات الهجرة غير الشرعية يتم نقل المهاجرين فيها إلى أجزاء أخرى من البر الرئيس في إيطاليا. 

 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز. 

 

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