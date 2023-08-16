عاجل
روسيا: إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية غرب موسكو عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي ببحيرة قارون رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة تطوير النقل النهري بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات التطوير بمركز مارينا العلمين

مارينا العلمين
مارينا العلمين

تفقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، والذى تبلغ مساحته 3600 فدان.


وأوضح الدكتور وليد عباس، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تأتى فى إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الارتقاء بمستوى المكان، والذى يقع بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى لتضاهى المدن العالمية، وفى إطار جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.


وتجول معاون وزير الإسكان، بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتشمل، رفع كفاءة منظومة مياه الشرب (المحطات - الروافع - الخزانات الأرضية والعلوية)، والاعتماد على مياه التحلية، من خلال إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، بطاقة 10 آلاف م3 بالمركزين الأول والثاني، بجانب رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي (البيارات الرئيسية - الخطوط الناقلة "خطوط الطرد والري")، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، للاستفادة من المياه المُعالجة في رى المسطحات الخضراء.


وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تشمل أيضاً، رفع كفاءة الطرق داخل المركز، على 3 مراحل، بنسبة إنجاز 80 %، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الموسم الحالي، ورفع كفاءة الكباري الأشد خطورة، وعددها 10 كباري بالمركز، كما تم إنشاء كوبري جديد بالمركزين الأول والثاني، وتم رفع كفاءة الجزر، والحمامات الخاصة بها.


وأشار، إلى أنه تمت دراسة عوامل النحر، وتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية خط الشاطئ، ومنها مشروع حواجز المنطقتين السادسة والسابعة، تنفيذاً لخطة الدولة فى حماية شواطئها، كما تم العمل على استحداث وتطوير أماكن ترفيهية لخدمة مرتادي المركز، بجانب العمل علي تحديث المطاعم والكافتيريات القائمة، لتحسين مستوي الخدمة لتتلاءم مع التطوير الجارى تنفيذه.

مواد متعلقة

نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث التعاون المشترك

تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي ببحيرة قارون

معاون وزير الإسكان يتابع مع صندوق تمويل المساكن موقف المشروعات الجارية

نائب وزير الإسكان يُشارك في ورشة عمل نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي

وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء

وزير الإسكان يزور عددًا من المشروعات المصرية في بغداد (صور)

معاون وزير الإسكان يتابع مع رئيس التعاونيات موقف المشروعات المشتركة

فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع المتعاملين بعقود بيع أو ملكية لأراضي 6 أكتوبر