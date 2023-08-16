تداول 7 آلاف طن بضائع و446 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 446 شاحنة بضائع و187 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و276 شاحنة بضائع و118 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 170 شاحنة بضائع و69 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينة الحرية و استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

وغادت الميناء العبارة امل كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1550 طن بضائع عامة ومتنوعة و 145 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1285 راكبا بموانيها.



وأعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وكذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

