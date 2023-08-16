مياه اسيوط تناقش توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادًا لدخولها الخدمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعًا مع ممثل الشركة القابضة، المهندس أحمد ورد، وممثلي شركة ترسانة الإسكندرية، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ.

رفع الطاقة التصميمية

تهدف هذه الأعمال إلى رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف متر مكعب يوميًا إلى 105 آلاف متر مكعب يوميًا، بهدف التغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة.

قدم السيد الشرقاوي، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خلال الاجتماع، تقريرًا عن الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد في المحطة. واستعرض أيضًا المنشآت التي تم تنفيذها وأعمال الإحلال والتجديد المُقدمة حتى الآن، مثل أحواض التهوية والحوض الابتدائي والفلتر الرملي لتطوير نظام المعالجة بيئيًا. كما تمت مناقشة أهم سبل معالجة الحمأة بيئيًا للمتبقي من مجمع محطات معالجة الصرف الصحي. وتم تسليط الضوء على التوريدات الإلكتروميكانيكية التي تم توريدها أيضًا.

كان لافتًا التأكيد على أهمية الالتزام بجدول زمني لإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة واستخدام حلول مبتكرة لتذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية. وذلك بهدف تحقيق الخدمة المرجوة في أقرب وقت ممكن.

وبناءً على ذلك، يُشدد على أهمية استكمال الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في نجاح المشروع. ومن المتوقع أن تتمكن المحطة، بعد الإحلال والتجديد، من مواجهة التحديات الحالية بكفاءة أعلى وتلبية احتياجات السكان في منطقة أسيوط وقريتي درنكة.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في مصر وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، وذلك ضمن استراتيجية عامة لتطوير البنية التحتية للبلاد.

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة

مياة اسيوط: مناقشة توسعات محطة عرب المدابغ استعـدادا لدخولها الخدمة