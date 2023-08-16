في الـ18.. نائب العاهل الأردني يثير الجدل على مواقع التواصل

أثار الأمير هاشم نجل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تنصيبه كنائب للملك لفترة وجيزة وأدائه اليمين الدستورية.

وذكر الديوان الملكي الأردني حينها أن الأمير هاشم "أدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة".

فترة وجيزة كنائب

ويشار إلى نجل العاهل الأردني تم تعيينه لفترة قصيرة، بعد مغادرة الملك عبدالله إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية عقدت بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي بمصر.

وتعد تلك الساعات الوجيزة ساعات تاريخية لنجل العاهل الأردني، فلأول مرة في حياته، قضى الأمير هاشم نائباً للملك، وهي فترة غياب والده في مصر بعد إعلان الديوان الملكي عودته رسمياً.

أول تكليف للأمير هاشم

بينما أفادت صحيفة "عمون" الأردنية، بأن "الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني"، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.

وأبرز نشطاء عمر الأمير هاشم الذي أتم الـ18 من عمره وهو الأخ الأصغر لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله.

من هو نجل العاهل الأردني؟

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير هاشم من مواليد 2005، ويعد النجل الثاني للملك عبدالله والملكة رانيا من الذكور، ويشترك الأمير هاشم في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني في 30 يناير من كل عام.

وتخرج الأمير هاشم قبل أشهر قصيرة من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.