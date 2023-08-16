حريق هائل قرب منتجع سياحي في فرنسا

نشب حريق هائل قرب منتجع سياحي جنوب فرنسا، وقالت السلطات الفرنسية، إن منطقة البيرينيه الشرقية (بيرينيه أوريانتال)، شهدت حريقا ضخمًا امتد على مسافة 500 هكتار في بلدة سانت أندريه، قرب منتجع أرجولس سور مير الساحلي على الحدود مع إسبانيا.

حريق هائل قرب منتجع سياحي جنوب فرنسا

وأضافت السلطات الفرنسية، نحو ثلاثة آلاف من المصطافين، احترازيا، مؤكدة أن فرق الاطفاء سيطرت على الحريق ولكن المنطقة ما زالت تحت المراقبة.

وأفادت بأن أكثر من 600 من رجال الإطفاء و11 طائرة إطفاء وثلاث طائرات مروحية شاركت في مكافحة الحريق في المنطقة السياحية الشهيرة، حيث أدى الطقس الحار والجفاف والرياح القوية إلى انتشار النيران بسرعة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز.

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