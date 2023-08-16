ثغرة قانونية تسمح للحكومة بالبحث في هاتفك

على الرغم من أخلاقيات الولايات المتحدة بأنك ستكون بريئًا حتى تثبت إدانتك في محكمة قانونية، فإن إيجاد عذر لجهات إنفاذ القانون للبحث في أجهزتك الرقمية لا يتطلب سوى افتراض ارتكاب مخالفة. قال متحدثون من جمعية المساعدة القانونية في DEF CON يوم الجمعة الماضي إن التكنولوجيا للقيام بذلك موجودة بالفعل ، والتشريعات الغامضة تسمح بحدوث ذلك.

قالت أليسون يونج ، محللة الطب الشرعي الرقمي في جمعية المساعدة القانونية ، لموقع إنجادجيت: "من الناحية الفنية والقانونية ، ليس هناك ما يمنع الحكومة حقًا من الحصول على المعلومات التي يريدونها إذا أرادوا ذلك". إنه سهل أيضًا. دون اكتساب أي مهارات أو أدوات جديدة ، كانت يونغ قادرة على استخدام خبرتها الحالية في هذا المجال والوصول إلى أدوات الطب الشرعي للعثور على البيانات الحساسة التي يمكن استخدامها ، على سبيل المثال ، لمقاضاة شخص مستهدف لإجراء عملية إجهاض حيث يتزايد الأمر. غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.



لا تكمن المشكلة في حالة القانون المحلي فحسب ، بل هي جزء لا يتجزأ من الدستور. كما أوضحت ديان أكرمان ، محامية الطب الشرعي الرقمي في جمعية المساعدة القانونية ، لم يتم تحديث التعديل الرابع ليأخذ في الاعتبار المشكلات الحديثة مثل البيانات الرقمية. يهدف التعديل الرابع إلى حماية الناس من "عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة" من قبل حكومة الولايات المتحدة. هذا هو المكان الذي نحصل فيه على الحماية القانونية مثل الأوامر ، حيث يحتاج تطبيق القانون إلى موافقة المحكمة للبحث عن أدلة في منزلك أو سيارتك أو في أي مكان آخر.

اليوم ، يشمل ذلك ممتلكاتك الرقمية أيضًا ، من هاتفك إلى السحابة وما وراءها ، مما يفسح المجال لثغرات قانونية حيث تتجاوز التطورات التقنية القانون. قال أكرمان ، على سبيل المثال، لا توجد طريقة للطعن في أمر تفتيش قبل تنفيذه. للحصول على أدلة مادية منطقية إلى حد ما لأننا لا نريد أن يقوم شخص ما بإلقاء الأدلة في المرحاض.

ومع ذلك ، فهذه ليست الطريقة التي تعمل بها حسابات الوسائط الاجتماعية أو البيانات في السحابة ، لأن تلك السجلات الرقمية يصعب تنظيفها. لذلك ، يمكن أن تحصل جهات إنفاذ القانون على أمر تفتيش على جهازك ، ولا توجد عملية للتقاضي مقدمًا بشأن ما إذا كان الأمر مناسبًا أم لا. حتى إذا كان هناك سبب للمذكرة ، أظهر أكرمان ويونغ أن الضباط يمكنهم استخدام لغة غامضة عن عمد لتفتيش هاتفك الخلوي بالكامل عندما يعرفون أن الدليل قد يكون في حساب واحد فقط.

قال أكرمان: "إنك ترفع دعوى قضائية بمجرد حصولهم على البيانات بالفعل ، مما يعني خروج القطة من الحقيبة كثيرًا من الوقت وحتى إذا تم إخمادها في المحكمة ، فلا تزال هناك طرق أخرى يمكن استخدامها في المحكمة". "لا توجد رقابة على الطريقة التي تنفذ بها الحكومة أوامر القبض على الأجهزة الرقمية."

تتفاقم المشكلة فقط عبر تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدمها. قال أكرمان إنه اعتبارًا من الآن ، لم يتم توسيع الحماية بموجب التعديل الرابع لتشمل جميع البيانات السحابية والبيانات الرقمية الأخرى. يمكن للحكومة غالبًا الحصول بسهولة على المعلومات من السحابة بسبب ذلك ، حتى لو لم تكن ذات صلة بالقضية تمامًا. قال يونغ: "ستشعر بالغضب إذا اقتحمت الشرطة بابك ونسخت خمس سنوات من النصوص لك وأنت تخرج على مخالفة وقوف السيارات قبل خمس سنوات ، فهذا ليس نسبيًا".

لا توجد طرق سهلة للفرد لحماية نفسه بشكل أفضل من عمليات البحث هذه. قال يونج إنه على أساس كل حالة على حدة ، هناك طرق لإغلاق جهازك ، لكن هذا يتغير مع كل تحديث أو ميزة جديدة. بدلاً من ذلك ، دفع كلا المتحدثين لوضع العبء على الأنظمة والهياكل التي تدعم هذا القانون ، وليس الأفراد المتأثرين به.

قال أكرمان: "أعيش في عالم يتعين علي فيه الانسحاب من المجتمع الحديث حتى لا يكون هناك أشخاص آخرون يحفظون بياناتي بطريقة ما". "يجب أن يكون السؤال حقًا ، ما هي المسؤولية التي يتحملها هؤلاء الأشخاص تجاهنا ، لأنهم جعلونا نحقق أرباحهم ، بدلاً من إجباري على الانسحاب من أجل حماية نفسي؟"