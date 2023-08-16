لامبورجيني تستعرض سيارة خارقة كهربائية قبل الكشف عنها قريباً

بعد بضعة أشهر فقط من سحب الستار عن سيارة Revuelto الهجينة الموصولة بالكهرباء ، أصبحت لامبورجيني على وشك طرح أول سيارتها الكهربائية بالكامل. قدمت شركة صناعة السيارات لمحة عن الجزء العلوي من جسم السيارة في صورة تشويقية ، وإن كان ذلك في شكل صورة ظلية.

لن تضطر إلى الانتظار طويلاً لمعرفة المزيد عن هذه السيارة الكهربائية الغامضة. ستعرض لامبورغيني ما يُتوقع أن يكون مفهومًا في 18 أغسطس ، خلال أسبوع مونتيري للسيارات. ما نعرفه هو أنه سيكون نموذجًا رابعًا جديدًا كليًا في التشكيلة وليس نسخة من نموذج موجود مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية.



لا تتوقع أن يكون هذا هو المنتج النهائي. قد لا تزال أول سيارة كهربائية بالكامل من Lambo على بعد سنوات من الإنتاج حيث وعدت فقط بإصدار مثل هذا النموذج بحلول عام 2030. مثل العديد من صانعي السيارات الآخرين ، فإن Lamborghini في طريقها نحو كهربة كاملة ، ولكن من المحتمل أن تستغرق العلامة التجارية عدة سنوات أخرى للوصول إلى تلك النقطة.