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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة.. احذر ارتفاع في نسب الرطوبة

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تحذير من ظواهر جوية الساعات المقبلة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشر “بوابة الوفد” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 37 25

نخل 35 18

كاترين 33 17

الطور 33 27

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 21

سيوة 35 22

رأس غارب 37 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 41 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 40 28

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