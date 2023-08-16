القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج: مستشفي شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج خلال تفقده للوضع النهائي لتشطيبات مستشفي شفاء الأطفال أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتوالى هداياه لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفه خاصة، حيث وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الاطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من ارض الي جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأكد النعماني أن القطاع الصحى من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعماً غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوي لجميع المواطنين، وايضاً في ضوء توجيهات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، فان مستشفي شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

واضاف "النعماني" انه تم انشاء المستشفي على مساحة ٥٫٦ فدان لتسع ٢٦٣ سرير، وذلك بتكلفة ۷۱۲ مليون جنيه، حيث تتكون المستشفي من بدروم، و أرضى، و ٦ أدوار متكررة، وتحتوي على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير ،العناية المركزة ،حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي ، غرف المرضى، استقبال ، والعديد من الخدمات الطبية، موضحاً ان نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتي الآن ۹۲٪؜.

وجدير بالذكر ان الدكتور حسان النعماني تفقد الأعمال الانشائية لتنفيذ المشروع بمدينه سوهاج الجديدة، بمصاحبة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة ، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر احمد معاون رئيس جهاز سوهاج ، والمهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركه وادى النيل.