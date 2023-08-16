الطقس مشمس وصافي ودرجة الحرارة العظمى 37 في أسيوط

تشهد محافظة أسيوط في يومها الحالي حالة من الطقس المُشمس والصافي، حيث تتسم السماء بعدم وجود أي سحب تغطيها. تبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة أسيوط 37 درجة مئوية، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة قاربت اقترابنا من فصل الصيف.

تهب رياح من الاتجاه الشمالي إلى الشمال الغربي، حيث تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة. هذا يُشكل نسمة لطيفة تعزز الشعور بالانتعاش للأهالي والزائرين في المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، تُلاحظ نسبة رطوبة معتدلة في الجو تبلغ 49%. هذه النسبة المعتدلة من رطوبة الهواء تُساهم في الشعور بالراحة والانتعاش خلال فترات النهار.

ينصح الخبراء والمختصون جميع المواطنين والزائرين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحرارة العالية، لاسيما في فترات الظهيرة. يجب على الجميع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء ملابس خفيفة ومهندمة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

في الختام، تستمر محافظة أسيوط في استقبال طقس صافٍ ومُشمس، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، رياح هادئة تتحرك باتجاه الشمال-الشمال الغربي، ورطوبة معتدلة بنسبة 49%. يُشدد على جميع الأشخاص اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، والاستمتاع بجو المحافظة بأقصى قدر من الأمان والراحة.