إزالة تعديات ومصادرة معدات ومواد بناء بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بأبشواي في الفيوم

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت من فك شدة خشبية مخالفة ووقف أعمال صب سقف خرساني لدور تاسع مخالف بمنطقة المطافي بمدينة أبشواي، خلال الفترة المسائية على مساحة 100 متر وتم منع المخالفة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية منطقة ابو جنشو على مساحة 510 متر عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، بالإضافة إلى وقف أعمال خرسانية لإنشاء أعمدة خرسانية وسقف دور أرضى، وتم التحفظ على الخلاطة ومواد البناء ومصادرتها، وإزالة جميع المخالفات، وذلك بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات بالمركز، وأعضاء فريق المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، للإبلاغ عنها في حال إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وخلال تنفيذ إزالة التعديات تم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبشواي إلى أن غرف العمليات بالمركز والوحدات المحلية بالقرى، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع مستمرة للتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.