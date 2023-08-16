الذباب الميت يمكن أن يتحول إلى مواد بلاستيكية قابلة للتحلل

كشفت دراسة حديثة عن مكون مثير للجدل، من الممكن أن يستخدم في صناعة البلاستيك القابل للتحلل الحيوي "البوليمرات".

وأكد معدو الدراسة من ولاية تكساس الأمريكية، أنه يمكن استخلاص مواد كيميائية مفيدة من جثث ذباب الجندي الأسود البالغ، موضحين أنه يتم تربية يرقات هذا النوع من الحشرات لتغذية الحيوانات - لأنها تحتوي على العديد من البروتينات والمركبات المغذية الأخرى - وللمساعدة في استهلاك النفايات، وفقا لموقع "ساينس ديلي".

فيما لفتوا إلى أن الذباب الجندي الأسود البالغ يصبح أقل فائدة، ويجري التخلص منه بعد دورة حياته القصير، لذا يسعون في استغلاله لصنع مواد مفيد منه.

ولفت العلماء إلى أن ميزة استخدام الذباب الجندي الأسود البالغ، هي أنه لا يتم استخدامه حاليا لأي غرض آخر، على عكس منتجات أخرى نجحوا في تحويلها على مدار 20 عاما إلى بوليمرات قابلة للتحلل والهضم ولا تستمر في البيئة، وإنما تستخدم أيضا في الغذاء والوقود والبناء والنقل، وهي الغلوكوز المستخرج من قصب السكر أو الأشجار.

وأجرت الدراسة الكيميائية، الدكتورة كارين وولي، وزملائها في جامعة تكساس إيه آند إم في كوليدج ستيشن.

وتقول أحد المشاركين في الدراسة، كاسيدي تيبيتس: "نحن نأخذ شيئا ما هو عبارة عن قمامة بالمعنى الحرفي للكلمة، ونصنع منه شيئا مفيدا".

وعندما حلل الفريق العلمي الذباب الميت، قرروا أن أحد مكوناته الرئيسية هو الكيتين - وهو بوليمر غير سام وقابل للتحلل الحيوي ومرتكز على السكر، ويقوي الهياكل الخارجية لأنواع مثل الحشرات والقشريات.

وشددوا على أن مادة الكيتين المستخرج من الذباب الجندي الأسود، يبدو أنقى من مسحوق الكيتين الموجود في القشريات، ولن تكون له المخاوف نفسها المرتبطة بالحساسية من المأكولات البحرية.

وأعربت الدراسة أن تتمكن في النهاية من إنتاج مواد بلاستيكية حيوية من الذباب، مثل البولي كربونات أو البولي يوريثان، التي تُصنع عادة من البتروكيماويات، ولن تزيد من حدة مشكلة التلوث البلاستيكي.