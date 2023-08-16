الشرقية للدخان تتدخل لحل أزمة السجائر من اليوم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان هاني أمان، أن الشركة رفعت كميات السجائر الموزعة على السوق بين 25 مليونا وحتى 30 مليونا، ليصل الإجمالي لـ150 مليون سيجارة يوميا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن الشركة تبدأ ضخ ما يقرب لـ 150 مليون سيجارة يوميا في السوق المصرية، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وتابع أمان أن الشركة تسعى جاهدة لرفع الكميات المنتجة من السجائر الشعبية في السوق المصرية، لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين، مع السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الكميات المنتجة يوميا تزيد عما يتم ضخه يوميا، مضيفا أن عملية الإنتاج مستقرة مع توافر كل المستلزمات.

3 حلول

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، إنه دعا الحكومة منذ 3 أشهر للتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفا "قلت للحكومة اصحي فيه مشكلة ستحدث وانتم مش واخدين بالكم ومحدش سمع".

وأردف، أنه طالب بضرورة وجود تشريع ضريبي، مضيقا: “عاوزين حل في 48 ساعة ولو محلتهاش ارموني في النار”.

وأوضح: "تراجع أسعار السجائر في 3 خطوات، أولها إصدار رئيس الجمهورية بمشروع قانون حتى عودة عمل مجلس الشعب لأنه لابد من فرض ضريبة، وتوزيع الشرائح، وثانيا إحالة المضبوطات لجهاز الخدمة الوطنية، ثالثا هو تغير خطة التوزيع والبدء بالبيع في محطات وطنية ثم منافذ الماركت المعروفة.



