نشرة أخبار التوك شو| حقيقة حبس عادل إمام في منزله.. و3 حلول لأزمة السجائر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما زعمت الأخيرة أن أسرة الفنان عادل إمام تخفيه وتمنعه من الظهور، كما أنها حرضت على اقتحام الفيلا التي يعيش فيها.

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مادلين طبر تدعو لاقتحام فيلا عادل إمام للإفراج عنه وبسمة وهبة تلقنها درسًا قاسيًا



عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريراً مفصلا عن الإنتاج الزراعي من قاعدة محمد نجيب، مؤكدا أنها صورة من أرض الواقع، وأهل الشر يبثون الشائعات على الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب.

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أحمد موسى يعرض لقطات من الصوب الزراعية للرد على شائعات الإخوان (فيديو)



علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

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أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو



أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الأزمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة، خاصة للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة والإحساس بأهمية العمل على احتواء هذه الأزمة والحفاظ على السودان.

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سامح شكري: استمرار الأزمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة (فيديو)



أكد دكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أن قانون البيئة المصري حدد إشتراطات مع بعض الحيوانات المهددة بالإنقراض، منها طائر “الفلامنجو”.

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أول تعليق من البيئة على ضبط طيور الفلامنجو بأحد مقاهى الإسكندرية (فيديو)



قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، إنه دعا الحكومة منذ 3 أشهر للتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفا "قلت للحكومة اصحي فيه مشكلة ستحدث وانتم مش واخدين بالكم ومحدش سمع".

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رئيس الشرقية للدخان يقدم 3 حلول لإنهاء أزمة السجائر (فيديو)



علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستيراتيجة، على مشاهد السرقات الجماعية المتكررة للمتاجر في أمريكا، قائلا: “ظاهرة السرقات الجماعية بدأت منذ 2020 بعد المظاهرات التي نظمت اعتراضا على قتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي أثناء اعتقاله على يد رجال الشرطة”.

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حقيقة السرقات الجماعية للمتاجر في أمريكا والهدف منها (فيديو)



قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادتهم، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.



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ضياء رشوان: الحوار الوطني يستعد لمناقشة مقترحات ستسعد المصريين (فيديو)



حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة من إلغاء رخص الشركات السياحية للعمرة في حالة تغيير الشركة لأحد بنود البرنامج المرفوع على "بوابة العمرة الالكترونية" والذي اختاره المعتمر، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف رحضة الشركة وتلغى فورا.

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غرفة شركات السياحة تحذر المعتمرين من إجراء يكلف عدم دخول السعودية (فيديو)