كأس السوبر الأوربي.. رحلة عمرها 50 عاما

تعد مباراة كأس السوبر الأوروبية التي سيستضيفها ملعب العاصمة اليونانية أثينا في العاشرة من مساء الأربعاء بين مانشيستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وإشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوربي هي المباراة التي تحتفل فيها المسابقة بالعام الخمسين على إنشائها.

نشأت فكرة كاس السوبر الأوربي عام ١٩٧٢ وكانت تقام من مباراتين ذهابا وايابا بين الفريق الحائز على لقب بطولة اوربا للأندية البطلة في ذلك الوقت وبطل كأس الكؤوس الأوربية و كانت أول نسخة من كأس السوبر الأوربية بين أياكس أمستردام الهولندي و الميلان الايطالي وانتهت المباراتين بفوز أياكس أمستردام بستة اهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين ليكون الفريق الهولندي هو أول بطل لكأس السوبر الأوربي .

واستمر نظام اقامة البطولة على مباراتين حتى عام ١٩٩٧ بأستثناء أعوام ١٩٨٤ و ١٩٨٥ و ١٩٩١ أقيمت من مباراة واحدة بسبب بعض المشاكل التي واجهت الاتحاد الأوربي في جدولة مباراتين للبطولة فتم اعتماد مواجهة واحدة فقط بينما لم تقم المسابقة أعوام ١٩٧٤ بين بايرن ميونخ الألماني الغربي في ذلك الوقت وماجدبيورج الألماني الشرقي بسبب عدم قدرة بايرن ميونخ على تحديد موعد لمباراته و ١٩٨١ لعدم قدرة ليفربول على مواجهة دينامو تبليسي من الاتحاد السوفيتي ( جورجيا حاليا ) بسبب ازدحام جدول المباريات وايضا عام ١٩٨٥ بسبب العقوبات التي وقعت على الاندية الانجليزية و حرمان ايفرتون الانجليزي من خوض كأس السوبر امام اليوفنتوس الايطالي.

عام ١٩٩٤ تم تغيير مسمى بطولة الاندية الأوربية للأندية البطلة الى دوري أبطال أوربا وأصبح بطل هذ المسابقة يواجه بطل كأس الكؤوس الأوربية على لقب كأس السوبر الأوربي.

في عام ١٩٩٧ قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم ( الويفا ) تغيير نظام كأس السوبر الأوربي لتقام من مباراة واحدة على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو بشكل دائم ليستضيف هذا الملعب مباراة كأس السوبر اعتبارا من نسخة ١٩٩٨ .

نسخة عام ١٩٩٩ كانت آخر نسخة تقام بين بطل دوري أبطال أوربا وبطل كأس الكؤوس الأوربية بعد إلغائها في هذا العام وكانت مباراة السوبر بين لاتسيو الايطالي حامل لقب كأس الكؤوس الأوربية و مانشيستر يونايتد الانجليزي بطل دوري أبطال أوربا وفاز باللقب لاتسيو بالفوز بهدف مقابل لاشيء سجله الاورجوياني جوستافو بويت .

عام ٢٠٠٠ كانت أول نسخة لكأس السوبر الأوربي ومواجهة بين بطل دوري الأبطال ريال مدريد وبطل كأس الاتحاد الأوربي جلطة سراي وانتهت بمفاجأة كبرى بفوز جلطة سراي باللقب .

عام ٢٠٠٩ تم تغيير مسمى بطولة كأس الاتحاد الأوربي الى بطولة الدوري الأوربي ليواجه بطل هذه المسابقة بطب مسابقة دوري أبطال أوربا على لقب كأس السوبر .

15 مباراة متتالية من كأس السوبر لعبت على ملعب لويس الثاني في موناكو بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢ يتم لعب كأس السوبر الآن على ملاعب مختلفة (على غرار نهائيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي) وبدأت عام ٢٠١٣ والتي لعبت على ملعب ايدن ارينا في براج التشيك.

وتعد اندية ريال مدريد الاسباني و الميلان الايطالي وبرشلونة الاسباني هي أكثر الاندية حصدا للقب كأس السوبر الأوربي برصيد خمسة القاب لكل نادي .

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر الأوربي:

١٩٧٣ : أياكس أمستردام( هولندا )

١٩٧٤ : لم تقم المسابقة .

١٩٧٥ : دينامو كييف ( الاتحاد السوفيتي / اوكرانيا حاليا )

١٩٧٦ : اندرلخت ( بلجيكا)

١٩٧٧ : ليفربول ( انجلترا)

١٩٧٨ : اندرلخت ( بلجيكا )

١٩٧٩ : نوتنجهام فوريست ( انجلترا )

١٩٨٠ : فالنسيا ( أسبانيا )

١٩٨١ : لم تقم المسابقة .

١٩٨٢ : استون فيلا ( انجلترا )

١٩٨٣ : ابردين ( أسكتلندا )

١٩٨٤ : يوفنتوس ( إيطاليا)

١٩٨٥ : لم تقم المسابقة

١٩٨٦ : ستياوا بوخارست ( رومانيا )

١٩٨٧ : بورتو ( البرتغال )

١٩٨٨ : ميشيلين ( بلجيكا (

١٩٨٩ : الميلان ( ايطاليا)

١٩٩٠ : الميلان ( أيطاليا)

١٩٩١ : مانشيستر يونايتد ( انجلترا )

١٩٩٢ : برشلونة ( أسبانيا )

١٩٩٣ : بارما ( ايطاليا )

١٩٩٤ : الميلان ( ايطاليا )

١٩٩٥ : أياكس ( هولندا )

١٩٩٦ : يوفنتوس ( إيطاليا)

١٩٩٧ : برشلونة ( أسبانيا)

١٩٩٨ : تشيلسي ( انجلترا )

١٩٩٩ : لاتسيو ( ايطاليا )

٢٠٠٠ : جلطة سراي ( تركيا )

٢٠٠١ : ليفربول ( انجلترا )

٢٠٠٢ : ريال مدريد ( أسبانيا)

٢٠٠٣ : الميلان ( ايطاليا )

٢٠٠٤ : فالنسيا ( أسبانيا )

٢٠٠٥ : ليفربول ( أنجلترا )

٢٠٠٦ : أشبيلية ( أسبانيا)

٢٠٠٧ : الميلان ( ايطاليا )

٢٠٠٨ : زينيت سان بطرسبورج ( روسيا )

٢٠٠٩ : برشلونة ( أسبانيا )

٢٠١٠ : اتلتيكو مدريد ( أسبانيا )

٢٠١١ : برشلونة ( أسبانيا )

٢٠١٢ : اتلتيكو مدريد ( أسبانيا )

٢٠١٣ : بايرن ميونخ ( ألمانيا )

٢٠١٤ : ريال مدريد ( أسبانيا )

٢٠١٥ : برشلونة ( أسبانيا)

٢٠١٦ : ريال مدريد ( أسبانيا )

٢٠١٧ : ريال مدريد ( أسبانيا )

٢٠١٨ : اتلتيكو مدريد ( أسبانيا)

٢٠١٩ : ليفربول ( أنجلترا )

٢٠٢٠ : بايرن ميونخ ( ألمانيا )

٢٠٢١ : تشيلسي ( أنجلترا )

٢٠٢٢ : ريال مدريد ( أسبانيا )