تونس… جامعة صفاقس ضمن أفضل جامعات العالم في 2023

أورد تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم جامعة صفاقس التونسية ضمن أفضل ألف جامعة في العالم لعام 2023.

وتعد جامعة صفاقس هي الجامعة التونسية الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة التصنيف، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن الجامعة عادت إلى "تصنيف شنغهاي" لجامعات العالم بعدما غابت عنه منذ 2019.

يذكر أن تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم هو تصنيف سنوي يرجع تاريخه إلى عام 2003.

ويتم تصنيف الجامعات الواردة ضمن هذا التصنيف وفقا لـ 5 معايير تشمل عدد خريجي الجامعة وموظفيها الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية، وعدد الباحثين المتميزين.

كما تشمل عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم وعدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، إضافة إلى أداء المؤسسة لكل فرد.

يذكر أن تصنيف العام الحالي تصدرته جامعة هارفارد الأمريكية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.