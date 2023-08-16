صبري المنياوى: حزين لرحيل باهر المحمدى واللاعب يستحق 40 مليون جنيه

عبر صبري المنياوى رئيس نادى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى عن حزنه لرحيل باهر المحمدى نجم الفريق إلى النادى المصرى البورسعيدى، موضحا أن اللاعب يسحق 40 مليون جنيه.

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قال رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى،إن الشرط الجزائى فى عقد باهر المحمدى لاعب الفريق السابق الذى انتقل حديثاً إلى النادى المصري قليلة جداً مؤكدً اًأن الـ20 مليون رقم لا يساوى قيمة اللاعب.

أكد المنياوي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن المصرى تحرك لضم باهر المحمدى، وبالفعل دفع الشرط الجزائى وحصل على خدمات اللاعب.

أوضح المنياوى أن تولى إيهاب جلال القيادة الفنية للدراويش شجاعة كبيرة منه فى ظل الأزمات التى يعانى منها الفريق وعلى رأسها إيقاف القيد.

وكشف رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى أن الاعتماد فى الفترة القادمة سيكون على مواهب القطاع واللاعبين الشباب لافتا إلى أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع 4 لاعبين.



أشار المنياوى إن إدانة النادى بربع مليار جنيه سابقة لم تحدث فى تاريخ فى أى نادى مصرى،وكانت معظمها عبارة عن ديون للاعبين أجاب وسابقين فى الفريق.