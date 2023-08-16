المحطة الأخيرة لقوافل حياة كريمة في شهر أغسطس بقريتي النصر وأم الحويطات بسفاجا

تبدأ اليوم الأربعاء بالبحرالأحمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" ثامن محطاتها لشهر أغسطس بقريتي أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا وتستمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وكانت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة قد بدأت أعمالها من قرية الزعفرانة وعرب عايش شمالا التابعة لمدينة رأس غارب يوم الاربعاء واستمرت فيها يومي الأربعاء والخميس.

وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات ( 16 نسا – 77 باطنه – 45 جراحة ومسالك – 33 أطفال - 22 أسنان.

حيث كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب رئيس قرية الزعفرانة وأمانى عيد مدير إدارة محو الاميه بمرافقة و بمتابعة أعمال القافلة الطبية لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش وتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد حماية بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية لقرية الزعفرانه وعرب عايش من ادارة القوافل الطبية والطب الوقائى لتقديم الخدمة الطبية فى جميع التخصصات وصرف العلاج المجانى لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس فى قرية الزعفرانة، إلى قريتى الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث قضت هناك يومين ايضا الجمعة والسبت وتم توقيع الكشف الطبى على 118 مواطنا .

ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الاحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس وتم توقيع الكشف الطبى على 275 مواطنا ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدا القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 اغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا ايام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحر بتوفير الخدمات الطبية للقرى بمدن المحافظة.