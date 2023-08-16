قميص نيمار يصنع الحدث في الهلال بإقبال تاريخي (فيديو)

صنعت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الهلال السعودي، الحدث فور الإعلان الرسمي عنها، قادما من باريس سان جيرمان.

وأعلن الهلال تعاقده الرسمي مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

وفور إعلان التعاقد مع نيمار، بدأ المتجر الرسمي لنادي الهلال، طرح قميص النجم البرازيلي للبيع والذي يحمل الرقم 10.

وشهد متجر الهلال، إقبالا تاريخيا من جماهير النادي على شراء قميص نيمار، وسط فرحة عارمة في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وتمثل صفقة نيمار ضربة تاريخية للكرة السعودية في إطار سلسلة الدعم المتواصل للنهوض بدوري المحترفين.

بعد إعلان صفقة نيمار..



متجر نادي ⁧#الهلال⁩ يشهد إقبالا كبيرا من الجماهير للحصول على قمصان النادي باسم نيمار



عبر مراسل ⁧#الإخبارية⁩ سعود النشمي



⁧#الإخبارية_رياضة⁩ pic.twitter.com/opYDMz2qFA — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 15, 2023

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ومن المقرر أن يبدأ نيمار مهمته الأولى مع الهلال بمواجهة الفيحاء، في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين.