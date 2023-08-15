لنظام الكيتو| طريقة عمل كريمة الطبخ في المنزل

يحتار البعض في إضافة بعض المكونات لأكلاتهم عند اتباع نظام الكيتو، خوفًا من تخريب نظامهم وزيادة وزنهم، ومن ضمن هذه المكونات هي كريمة الطبخ التي لا غنى عنها في مختلف الوصفات، لذلك نقدم لك طريقة عملها مما تتناسب مع نظام الكيتو.

طريقة عمل كريمة الطبخ لنظام الكيتو

المقادير

- كريمة : 2 كوب

- طحينية : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (منزوع الدسم)

- ملح : رشّة

- سكر : رشّة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة

- لبنة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

ضعي كل المكونات ما عدا الحليب في وعاء واخفقي بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الحليب واخفقي مرة أخرى حتى الحصول على القوام المناسب لكريمة الخفق.